Aptauja: 40 % Latvijas iedzīvotāju jūtas vientuļi; visvientuļāk jūtas sievietes, jaunieši un rīdzinieki

“Gada tumšajos mēnešos un, tuvojoties Ziemassvētkiem, vientulības tēma vienmēr iezogas cilvēku prātos un ikdienā. Kā atzīst eksperti, iemesli tam ir ļoti dažādi un arī vienas īstās receptes vientulības pārvarēšanai nav. Taču viena lieta, kas var palīdzēt, ir socializēšanās klātienē vai attālināti. Piemēram, 55 % Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka tādas tehnoloģijas kā mobilās saziņas lietotnes un viedtelefonu sniegtās iespējas ir tās, kas palīdz mazināt vientulības sajūtu, jo ļauj sazināties ar tuviniekiem. Interesanti, ka daudz vairāk tehnoloģiju lomu vientulības mazināšanai uzsver tieši aptaujātie vecumā no 60 līdz 74 gadiem,” saka “Tele2” personāla vadītāja Aija Bite-Ozere. “Vienlaikus moderno tehnoloģiju gadījumā jāņem vērā tas, ka sociālo tīklu skrollēšana nav veids, kā atrisināt vientulības sajūtu – bieži viens tas ir tikai veids, kā to maskēt vai uz brīdi notušēt. Tādēļ mūsu aicinājums ir Ziemassvētku gaidīšanas laikā ļauties kopā būšanas priekam un dāvāt to citiem, apciemojot vecākus un vecvecākus vai arī kādu draugu, kurš šajā svētku laikā ir viens.”