“Cits Bazārs ziemā 2024” noskaidroti labākie skolēnu mācību uzņēmumi

Kategorijā “Ilgtspējīga SMU prece vai pakalpojums” balvu no AS “Swedbank” vidusskolu grupā izcīnīja Siguldas pilsētas vidusskolas SMU “Lera”, kas piedāvā māla traukus no otrreiz pārstrādātām “Rīgas Balzāms” pudelēm. Savukārt, pamatskolu grupā uzvarēja SMU “Biksiņš” no Dobeles 1. vidusskolas ar somām, kuras radītas, otrreiz lietojot materiālu no džinsu biksēm.