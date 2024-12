Par sadarbību ar krāpniekiem Valsts policija aiztur piecus jauniešus, viņu vidū arī nepilngadīgie

Noziedznieku izveidotā shēma paredzēja nodot naudu no viena “mūļa” citam, tādējādi apgrūtinot policijas darbiniekiem iespējas izsekot izkrāptās naudas ceļu. Jāpiemin, ka aizturētie ir jauni vīrieši, trīs no viņiem ir nepilngadīgi. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šajās noziedzīgajās darbībās viņi iesaistījušies, atsaucoties uz sludinājumiem vietnē “Telegram” par it kā vieglas peļņas iespējām. Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka aizdomās turētie, visticamāk, saistīti arī ar citiem krāpšanu gadījumiem. Valsts policija turpina skaidrot arī citas iesaistītās personas.