"Ko saka citi?" – viens no svarīgākajiem kritērijiem, izvēloties darba devēju Latvijā

Latvijas rezultātos jūtamas ambīcijas un vēlme strādāt pie jau novērtētiem darba devējiem. Starp TOP3 nozīmīgākajiem kritērijiem gan biznesa, gan IT jomā strādājošajiem ir organizācijas demonstrētā izaugsme un sekmes, kā arī labas atsauksmes par darba devēju no esošajiem un bijušajiem darbiniekiem. IT un datu jomas profesionāļiem pieaug nozīme iekļaujošai darba videi un iespējai strādāt attālināti.