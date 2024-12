Ziemassvētku dāvanām vairāk nekā puse iedzīvotāju tērēs līdz 150 eiro, liecina aptauja

Summu līdz 50 eiro svētku dāvanām plāno atvēlēt 17% iedzīvotāju un tikpat daudz plāno tērēt no 100 līdz 150 eiro. Katrs ceturtais plāno iekļauties summā no 50 līdz 100 eiro, bet vēl 14% - summā no 150 līdz 250 eiro.