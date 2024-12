"Šis projekts ir blefs!" Deputāti nav ar mieru piešķirt papildu 50 miljonus eiro "Rail Baltica" projektam

Saeimas deputāts Edgars Tavars (AS) klāstīja, ka nebalsos "ne par vienu centu", kamēr nebūs skaidrības par to, ko paredzēts būvēt, un citiem jautājumiem. Tāpat esot nepieciešams sagaidīt dzelzceļa projekta "Rail Baltica" parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu, kas ļaušot izdarīt secinājumus par to, kas darāms nākotnē.