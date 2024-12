Saeimas Tautsaimniecības komisija rosina atlikt prasību par OCTA polisi visiem transportlīdzekļiem

Tautsaimniecības komisija šodien skatīja divus deputātu iesniegtos likumprojektus, kas paredz izslēgt no OCTA likuma nosacījumu par obligāto civiltiesisko apdrošināšanu transportlīdzekļiem, kuri nepiedalās ceļu satiksmē, un nolēma sagatavot alternatīvu likumprojektu. “Komisijas likumprojekta redakciju vēl skatīsim rītdien, lai to varam iesniegt izskatīšanai Saeimā, un lūgsim Saeimu to iekļaut 5.decembra sēdes darba kārtībā,” paziņoja Ābrama.