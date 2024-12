No jaunuzņēmuma līdz tiesas zālei: Baltkrievijas uzņēmējs tiek apsūdzēts Eiropas sankciju pārkāpšanā

Komentējot Medveda pausto vēlmi noslēgt vienošanos ar prokuroru, advokāts Māris Grudulis teica: “Ja jūs turētu apcietinājumā divus gadus, jūs rakstītu argumentus par to, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums, juridiski pamatotu, ar likuma normām ar visu to, ka šeit nozieguma nav, un tiesa sešas reizes nesniegtu atbildi uz šiem argumentiem. Ja būtu Eiropas Cilvēktiesību tiesā pieņemtas trīs sūdzības par šiem apcietinājumiem, visticamāk, arī jums zustu ticība tiesu varai. Un saprotot to, ka, tiesājoties šādā garā, tiesā jūs apcietinājumā pavadīsiet krietni vairākus gadus nekā ir šajā vienošanās noslēgtajā, jūs arī atzītu savu vainu.”