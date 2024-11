"Sabiedrotajiem jāsaprot, ka Latvija ir NATO ārējā robeža!" Baltijas un Ziemeļvalstu samitā uzsver Braže

Viņa atzīmēja, ka Latvija aizsardzībai tērē 3,25% no sava iekšzemes kopprodukta (IKP), 1% no IKP ir atbalsts Ukrainai, kā arī, ka Latvija veic būtiskus ieguldījumus robežas stiprināšanā, tostarp ar to saistītās infrastruktūras. Braže pateicās Ziemeļvalstīm par nozīmīgo ieguldījumu Baltijas valstu drošības stiprināšanā - NATO daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā šobrīd ir nekā 3500 karavīri no 13 valstīm, tostarp - Dānijas, un 2025.gada sākumā uz Latviju tiks nosūtīti 600 Zviedrijas bruņoto spēku karavīri.