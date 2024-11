Jaunais NATO ģenerālsekretārs atzinīgi novērtē Latvijas devumu, norāda Sprūds

Ministrs atzīst, ka pēc abu tikšanās NATO ģenerālsekretārs atzinīgi novērtējis Latvijas devumu NATO. „Mēs esam ļoti labi tajā, ko darām – ar visiem 3% no IKP, ar mūsu atbildību par NATO spēku uzņemšanu šeit, Latvijā, brigādes veidošanu, ar infrastruktūras veidošanu, ar mūsu spēju iesaistīties aktivitātēs. Mēs darām visus pareizos soļus gan mobilizējot savus spēkus, gan vienlaikus uzņemot NATO spēkus.” Uz raidījuma vadītāja jautājumu, ko nedarām, aizsardzības ministrs atbild: „Drīzāk šeit ir tā kritiskā pieeja par to, ko mēs varam darīt kopā, tajā skaitā, aizsargājot Latviju kā NATO teritoriju, kā NATO ārējo robežu, un tas ir bijis viens no mūsu uzstādījumiem ļoti ilgstoši un īpaši tagad pēdējos mēnešos akcentēts par to, ka Latvijas ārējā robeža ir arī Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža.”