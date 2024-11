Visā valsts austrumu daļā ceļi ir apledojuši, bet Vidzemē un Latgalē turpinās atkala

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Vidzemes šoseju no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Braslas tilta līdz Valkai, pa Jelgavas šoseju no Dalbes līdz Elejai un pa Liepājas šoseju no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam.