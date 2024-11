Nesenajā iedzīvotāju datu noplūdē no pašvaldību sistēmas ļaunprāši piekļuvuši informācijai par gandrīz visu Latvijas pašvaldību iedzīvotājiem

Par incidentu paziņoja skartās IT sistēmas izstrādātājs “ZZ Dats”. “Būtiski uzsvērt, ka tas nebija kiberuzbrukums vai kaut kāda uzlaušana,” saka uzņēmuma direktors Edžus Žeiris. Viņš skaidro, ka pēc sistēmas atjaunināšanas bija palikusi sprauga un caur to personas no malas piekļuva iedzīvotāju datiem.