Viss sākās ar "Facebook": mobilo telefonu zaglim piespriež trīs gadus cietumā

Apsūdzētais pārskatīja sociālajā vietnē "Facebook" ievietotos sludinājumus, sazinājās ar cilvēkiem, kuri vēlējās pārdot savus mobilos telefonus, un norunāja ar viņiem tikšanos. No apsūdzētā darbībām cieta piecas personas. Vienu upuri apsūdzētais apzaga, nekļūstot vardarbīgs, bet pārējos sita ar dūri. Neskatoties uz to, viens no upuriem savu mantu rokās turēja tik cieši, ka apsūdzētajam neizdevās to izraut. Lai gan apsūdzētajam ar tiesas spriedumu bija atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, uz vienu tikšanos ar mobilā telefona īpašnieku viņš ieradās ar automašīnu.