Gājēju ielas un stāvvietas! Kā plānots pārveidot Vecrīgu

"Mums ir jāstrādā pie pilsētas vēsturiskās daļas reputācijas uzlabošanas. Pēdējā laikā bieži runā par Vecrīgas "nāvi", par to, ka iedzīvotāji to pamet. Taču nesen veiktā pētījuma rezultāti parādīja pretējo tendenci — Vecrīgas iedzīvotāju skaits nevis samazinās, bet pieaug. Ko pierādīja "Staro Rīga" festivāls? To, ka rīdzinieki vēlas izmantot pilsētu. Tāpēc Vecrīgā regulāri jāorganizē visdažādākie pasākumi," uzskata eksperts.