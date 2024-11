Tiesībsargs rosina klasificēt grāmatas pēc piemērotības lasītāja vecumam

Jau paredzams, ka šo jautājumu vērtēt aicinās arī grāmatu izdevējus. “Tieši šis konkrētais gadījums, kurš ir izraisījis šo vēlmi, manuprāt, ir stipri politizēts un nepamatots. Tāpēc, ka daudz kas no tā, kas tiek pasniegts kā erotizēts saturs, faktiski ir absolūti izrauts no konteksta. Ja cilvēki būtu izlasījuši šīs grāmatas no vāka līdz vākam, tad šādi jautājumi vispār nerastos,” uzskata Renāte Punka, Latvijas grāmatizdevēju asociācijas priekšsēdētāja.