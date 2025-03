Savu vārdu ir pateicis. Leģenda - Agris Engelmanis...

Līga Engelmane: “Reiz tēvs bija izlasījis, kādai jābūt pūces ligzdai, un nolēma pats to uztaisīt, jo pūce Ausekļos bija manīta. Iznāca kaut kas līdzīgs suņu būdai, smaga. Kā to tagad dabūs kokā? Atbrauca simfoniskais orķestris ciemos, un klarnetists Uldis Locenieks uzstiepa to ligzdu kokā. Tēvs Uldim jautāja, ko viņš par to gribēšot. “Nu, uzraksti man kaut ko!” Tā tapa Pūces ligzda – tieši basklarnetei, ko spēlēja Uldis.” Aija Engelmane piebilst: “To iestudēja arī ansamblis Putni, un tas bija viens no interesantākajiem darbiem – basklarnete kopā ar sieviešu balsīm.”