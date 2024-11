Patriotiskajā mēnesī bērni zīmēs savu Latviju – radītie darbi pārtaps zīmējumu projekciju izstādēs

Limbažos un Mazsalacā animēto zīmējumu izstādes būs skatāmas no 11. līdz pat 18. novembrim. Limbažos Limbažu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādes " Buratīno”, 2. pirmskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis” un 3. pirmskolas izglītības iestādes "Spārīte” bērnu radītie zīmējumi būs skatāmi uz Vecās pilsētas nama fasādes (Baumaņu Kārļa laukumā 1) katru vakaru no 11. līdz 18. novembrim no plkst. 17.00 līdz 23.00.