Izvilka aiz krāgas un apsēdās viņu vietā! Agresīva sieviete izbrīna trolejbusa pasažierus

"Ar bērniem pēc skolas un dārziņa devāmies mājās. Pie meitas ciemos nāca draudzene. Viņa aizgāja apsēsties, aiz viņas gāja mans četrus gadus vecais dēls, kurš gribēja apsēsties viņai blakus, kad pēkšņi dēlam no muguras pienāk sieviete, paņem viņu aiz pleciem un aizmet viņu prom. Aizmet! Sieviete tālāk dodas pie meitas draudzenes, ceļ arī viņu aiz pleciem un ar abām rokām izgrūž viņu no krēsla. Apsēžas, sēž. Cilvēkam nulle emocijas. Uzdodu jautājumu - klusē," ierakstu iesāk Inga. Pēcāk komentāros viņa precizē, ka izmešana bijusi vairāk aiz krāgas. "Precizēšu to pacelšanu aiz pleciem, nezinu, kā īsti izskaidrot, bet, ja nu kāds saprot, viņa bērnus ņēma aiz "škvarņika" - nu tā kā plecu vietā jakā ieķērās, vienu pameta uz sānu, otru tāda veidā vilka augšā un pēc tam ar abām rokām aizgrūda."