FOTO: intīmā gaisotnē prezentēts Daces Rukšānes jaunais romāns “Lu-Lū un Eņģelis”

Negrimstot detaļās par to, kas un kā notiek māsu dzīvē, varētu piebilst tikai to, ka līdzdzīvot, lasot romānu, ir ne vien intersanti, bet arī emocionāli sasildoši. Sieviešu spēks ir viena no caurviju tēmām šajā darbā. Sievietes kā dzīvības devējas, kā pārmaiņas pieņemošākas, kā tās, pie kurām patverties, – un ne tikai. Tālaika detaļas darbā ieved vēl dziļāk. Kurš no tolaik dzīvojušajiem nav ņēmis kasetes pie Dailes Ziga? Līdzsāpējis prāmja “Estonia” bojāejai un pazinis kādu, kas zaudējis naudu bankā “Baltija”? Jā, un komēta, spožā Heila-Bopa komēta, kas labu laiku krāšņoja nakts debesis, apspīdot reketierus un viņu draudzenītes, policistus un ārstus, māsas Annu un Leu un ikvienu no mums...