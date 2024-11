ES vairs nav naudas Latvijas ceļiem: vai valsts dalīsies ar to, ko maksā autoīpašnieki?

Bet kur ņemt naudu? No 2026. gada Eiropa pārstāj sponsorēt autoceļu infrastruktūras rekonstrukciju. "Mēs turpināsim uzstāt, ka, samazinoties Eiropas finansējumam, proporcionāli jāpalielinās valsts budžeta finansējumam. To saka arī likums. Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis- to maksā katrs autovadītājs, 80% no akcīzes nodevām par degvielu, ieņēmumi no nodevām par autoceļu izmantošanu - tam visam jāveido autoceļu fonds. Un tērēties ceļiem,” saka Tālivaldis Vectirāns. Tomēr ir nianse. "Tas viss ir ierakstīts Autoceļu likumā, bet tajā ir neliela atzīme: "Ja budžeta likumā nav norādīts citādi". Bet tur vienmēr ir norādīti kaut kādi citi cipari," konstatē Satiksmes ministrijas pārstāvis.