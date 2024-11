Valsts policijai pievienojas jauns censonis ar slapju degunu - šnauceris Neo

Viņa norāda, ka odoroloģiskā ekspertīze ir viena no sarežģītākajām specializācijām sunim. Suņi apgūst specializāciju vidēji vienu līdz divu gadu laikā, vadoties pēc īpaši izstrādāta apmācību plāna, un tā tiek pielāgota katram sunim individuāli. Suņi-biodetektori tiek apmācīti nereaģēt uz fona smaržām, to uzdevums ir atrast cilvēka smaržu. Pēc apmācību pabeigšanas katram sunim ir jākārto prasmju pārbaude, lai apliecinātu savas spējas kopā ar ekspertu – tāpat, kā eksperta kandidāts sertifikācijas eksāmenā, tāpat suns kārto savu eksāmenu, pirms to drīkst pielietot ekspertīžu veikšanai. Pēc tam ik gadu tiek veikta suņa-biodetektora prasmju pārbaude, lai noteiktu suņa spējas, un tā atbilstību turpināt dienestu.