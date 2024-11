Pēc ES datiem gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju ir invalīdi! Kā tas var būt?

Attiecībā uz cilvēku pašvērtējumu to ietekmē dažādi subjektīvi faktori, piemēram, faktiskais veselības stāvoklis izmeklējuma veikšanas dienā, dažādas grūtības, kas ikdienā rodas apsekojuma laikā un citas, norāda Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte Zanda Beināre. Pirmajā gadījumā cilvēka veselības traucējumi un to radītie funkcionālie ierobežojumi ir stabili vai neatgriezeniski, ko vērtē valsts komisija, bet otrajā gadījumā pašvērtējums var mainīties atkarībā no sajūtām apsekošanas brīdī.