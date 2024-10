Ievieš jaunus sodus velosipēdu, elektroskrejriteņu un mopēdu vadītājiem

Ņemot vērā minēto, lai novērstu, ka transportlīdzekļa vadītājs, atsakoties no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai ar izelpotā gaisa pārbaudes palīdzību, var apzināti apgrūtināt objektīvāku datu iegūšanu un attiecīgi izvairīties no kriminālatbildības, grozījumi paredz izslēgt no Administratīvās atbildības likuma 113. panta otrās daļas nepieciešamību nogādāt personu ārstniecības iestādē pārbaudes veikšanai, ja tā atsakās no amatpersonas veiktās pārbaudes vai nepiekrīt amatpersonas veiktās pārbaudes rezultātiem.