Jaunajiem "Škoda" elektrovilcieniem atklājušies kārtējie trūkumi

"Viens no iespējamiem iemesliem (bet tā ir hipotēze, tas vēl jāpārbauda) ir tas, ka šie logi, uz kuriem rodas kondensāts, ir zaudējuši hermētiskumu, jo stikla pakete būtībā ir divas paralēlas stikla virsmas, starp kurām atrodas gāze. Tas ir veidots tā, ka tur nevar nokļūt gaiss no ārpuses," saka Latvijas Universitātes Skaitliskās modelēšanas institūta Multifizikālo procesu laboratorijas vadītājs Andris Jakovičs. Viņš pieļauj, ka gāzes starp problemātiskajiem logiem varēja nebūt jau no paša sākuma.