Pasažiere pateicas vilciena Rīga - Salaspils konduktorei: sieviete viņu pārsteidza ar savu attieksmi

Sieviete vārdā Daina raksta, ka pirms četriem gadiem, 27. februārī, viņa braukusi ar vilcienu no Rīgas uz Salaspili un saskārusies ar pārsteidzošu sievietes konduktores pieeju darbam. "Kā es atceros datumu? Mans ieraksts "Facebook" par to atgādināja. Tolaik tikai neliels procents cilvēku izmantoja iespēju pirkt biļetes ar telefona starpniecību, un es biju viena no viņiem. Pie manis pienāca konduktore, vārdā Rūta, noskenēja manu elektronisko biļeti un teica: "Paldies, laimīgu ceļu!" Kamēr viņa pārbaudīja nākamās biļetes, pamanīju, ka visiem, kas iegādājās elektroniskās biļetes, viņa novēlēja laimīgu ceļu, bet pārējiem vienkārši pateica "Paldies!". Es domāju, ka tā ir interesanta pieejam," savu stāstu iesāka Daina.