Latvietim mēģinājums ārstēt bezmiegu ar mušmiru tinktūru beidzas ar traģēdiju

Iepriekš bija ziņots par kādu "tautas dziednieku”, kurš pārdeva žāvētu mušmiru pulveri kā nomierinošu līdzekli. Mediķi toreiz brīdināja par šāda veida sēņu bīstamību. Neraugoties uz to, internetā joprojām tiek slavinātas mušmires kā "brīnumlīdzeklis no dabas aptiekas", sniedzot padomus par to lietošanu. "Mušmires satur daudz aktīvo vielu. Lielākā daļa cilvēku tās lieto, lai izbaudītu apreibinošo efektu, kas atgādina alkohola reibumu," skaidro Roberts Stašinskis.