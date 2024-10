Diviem policistiem par kukuļņemšanu piemērots reāls cietumsods

2017. gada policisti apturējuši kādu auto, kura vadītājam nebija tiesību un, kurš brauca 1,9 promiļu reibumā. Viens no policistiem šoferim paziņojis, ka viņš ir "iekritis". Tālākā komunikācijā šoferis jautājis, par cik viņš ir "iekritis", uz ko viens no policistiem nosaucis kukuļa apmēru - 600 eiro, par to, lai netiktu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.