Rīgā ieradušies NATO jūras pretmīnu grupas kuģi, stiprinot drošību Baltijas jūras reģionā

SNMCMG1 komandavadība ir uzticēta Vācijai, grupas sastāvā šobrīd ir kuģi no Beļģijas, Nīderlandes, Lietuvas, Latvijas un Vācijas. Grupu vada B. Krola, kura šobrīd ir 3. vācu mīnu meklēšanas eskadras komandiera vietniece. Viņa karjeras laikā ieguvusi plašu pieredzi jūras operāciju vadībā un ir bijusi daļa no vairākām svarīgām NATO misijām. Viņa ir viena no retajām sievietēm, kas komandē jūras spēku vienības NATO misijās, apliecinot savu izcilo profesionālismu un ieguldījumu starptautiskajā drošībā.