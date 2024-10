FOTO: Zaļo enerģiju ražo un izmanto arvien vairāk Rīgas ostas uzņēmumos

Uzņēmumā WT Terminal 480 saules paneļi ar kopējo jaudu 220,8 KW ir izvietoti uz uzņēmuma teritorijā esošās noliktavas jumta. Saules paneļu parka projekts ar ALTUM programmas līdzdalību un A/S Citadele banka finansējumu tika uzsākts 2023. gadā ar mērķi aizstāt daļu no termināļa enerģijas patēriņa ar pašu saražoto zaļo enerģiju. “WT Terminal viens no darbības virzieniem ir zāģmateriālu apstrāde - žāvēšana, šķirošana, iepakošana. Tie ir visai energoietilpīgi procesi, tādēļ pašu saražotā enerģija viennozīmīgi padara mūsu uzņēmumu izmaksu efektīvāku un mazāk atkarīgu no elektroenerģijas tirgus svārstībām,” stāsta WT Terminal valdes loceklis Andis Bunkšis.