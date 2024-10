VIDEO: Jaunkalsnavā kāda 35 gadus veca sieviete pametusies zem vilciena sliedēm

Kāds vietējais iedzīvotajs Guntars norādījis vietu, kur aizvadītajā dienā vilciens, kas devās no Rīgas uz Madonu, neplānoti apstājās. Vietējie norāda, ka viņi jau apraduši ar sliežu tuvumu, jo dzelzceļu šķērso vairākas reizes dienā. Sliedes iet tieši caur ciemu, to sadalot teju uz pusēm. Pirmdien jau visi mācēja teikt, ka zem sliedēm paskrējusi kāda 35 gadus veca sieviete, kura to, iespējams, darīja tīšuprāt.