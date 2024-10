Lielais jautājums - Vai valstij vajadzētu dot naudu "Netflix" un Džordžam Klūnijam?

Savukārt Pēteris Šmidre ierosina šādu projektu finansēšanai izveidot īpašu fondu, bet lēmumu pieņemšanā iesaistīt privātuzņēmējus: "Ja pasākumam ir ekonomiska jēga, tad, manuprāt, ar šo jautājumu varētu nodarboties attiecīgajā sfērā iesaistītas kompānijas, piemēram, no tūrisma nozares. Bet valsts varētu iedalīt naudu īpašam fondam, kas tad konkursa kārtībā arī lemtu par kādas filmēšanas finansēšanu, arī par sporta pasākumu vai koncertu rīkošanu. Un lemjot par finansējumu tad skatītos, vai mēs kā valsts tur kaut ko nopelnām vai nē. Ja nopelnām, tad labi, ja nepelnām, tad jāskatās, vai tīri prestiža nolūkos to varam atļauties vai nē. Vienu gan varu pateikt droši: ja mēs atstāsim Finanšu ministrijas ziņā lemšanu par to, būs kādā jomā bizness vai nebūs, tad beigās noteikti nekāda biznesa nebūs. Šajā jautājumā jāuzticas privātajiem uzņēmumiem, kuri šajā jomā darbojas profesionālā līmenī."