VIDEO: plāno sodīt bargāk tos, kuri neiesaistīsies Spānijas kailgliemežu apkarošanā

Kā nākamo invazīvo sugu Latvijas sarakstā varētu iekļaut Kanādas zeltslotiņu. Bet ar laiku to, iespējams, varētu papildināt arī ar Dzīslkāta beku. Šī ieceļotāja no Amerikas arvien vairāk uzvedas kā invazīvā suga, izspiežot no Latvijas mežiem baravikas un citas sēnes. Atšķirībā no kailgliemežiem, cīņā pret Dzīslkāta beku cilvēkam ir rokas sasietas. Jo to sēņotne atrodas zem zemes un ir cieši savienota ar priežu saknēm.