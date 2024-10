Latvija vairs nevarēs tērēt Eiropas finansējumu ceļu būvei

"Latvijas Valsts ceļu" rīcībā, saka Lazdovskis, būs aptuveni 140 miljoni eiro. Un trešdaļa no šīs summas aizies esošo ceļu uzturēšanai. "No šiem 140 miljoniem eiro mums aptuveni trešā daļa ir jāiztērē to ceļu uzturēšanai, kurus mēs savulaik jau esam pārbūvējuši - asfalta kārtas frēzēšana, jauna slāņa ieklāšana. Tas ir cikliskums, kas jāievēro, ja gribam saglabāt kādreiz ieguldītās investīcijas," sacīja Lazdovskis.