No 17. oktobra būs īslaicīgas izmaiņas 47. un 50. autobusa kustības maršrutā 

50. maršruta autobuss no TEC-2 plkst. 5.51 kursēs līdz pieturvietai “Dzirkaļu iela”. No Dzirkaļu ielas plkst. 6.19 kursēs līdz galapunktam “TEC-2”. Savukārt no Abrenes ielas plkst. 5.35 kursēs līdz pieturvietai “Krustpils ielai 53”, bet no “Krustpils iela 53” plkst. 6.14 kursēs līdz galapunktam “Abrenes iela”.