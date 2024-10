Eksperti: sildītāji nav paredzēti mantu žāvēšana...

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Kintija Sparāne-Tumaša atgādina, kā izvairīties no negadījumiem, mājsaimniecībās izmantojot sildītājus un apkures krāsniņas: “Apkures iekārtu nepareiza izmantošana ir viens no izplatītākajiem ugunsgrēku iemesliem, tādēļ, kurinot apkures ierīces, ir svarīgi ievērot piesardzību. Viennozīmīgi aizliegts lietot bojātas apkures ierīces, tās pārkurināt, krāsns durtiņas atstāt vaļā vai uz apkures ierīces žāvēt degtspējīgas mantas, piemēram, drēbes un apavus. Savukārt pirms apkures sezonas sākuma – 1. novembrim, ir jāiztīra arī sodrēji no skursteņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs. Bet ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam.”