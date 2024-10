Garnadži Imantā no pagalma nozaguši motociklu - jaunieši lūdz līdzcilvēku palīdzību

Motociklu ikdienā izmantoja divi draugi - Daniils un Pāvels. Viņi uzskata, ka zādzība notikusi 10. oktobra rītā. “Pēc plkst. 5.00 no rīta, visticamāk, nozaga, jo plkst. 7.00 no rīta jau cilvēki gāja uz darbu, motocikls tajā brīdī jau vairs nebija. Pēc skaņas, ja to iedarbinātu, būtu dzirdams pa pus rajonu, jo skaļi skanētu,” stāsta Daniils.