Cesvaines pils tornī kāds Ziemeļlatvijas teātra aktieris bija atstājis autogrāfu, par ko nonāca policijas uzmanības lokā

Plāni tūrisma attīstībai bija lieli. 1939. gada sākumā visas trīs Baltijas valstis noslēdza vienošanos par savstarpējā tūrisma veicināšanu, īpaši cerot uz 1940. gada olimpiskajām spēlēm, kam vajadzēja notikt Helsinkos. Baltieši cerēja, ka lielas tūristu straumes, kas dosies uz Helsinkiem, brauks cauri Lietuvai, Latvijai un Igaunijai, kādu laiku pavadot arī te. Somi lēsa, ka cauri Latvijai braukšot vismaz 4000 tūristu ar automašīnām (iepriekšējos gados vidējais iebraukušo ārzemju tūristu mašīnu skaits bija ap 1500), tādēļ Latvija pat izstrādāja īpašu plānu šo viesu sagaidīšanai. Bija paredzēts robežpārejas punktos izlikt lielas un labi apgaismotas Latvijas kartes un informācijas stendus vairākās valodās, kā arī katram autotūristam izsniegt karti ar iespējamiem maršrutiem uz Somiju cauri Latvijai. Plāns paredzēja arī jaunu ceļa rādītāju uzstādīšanu, jo iepriekš to trūkuma dēļ ceļinieki reizēm apmaldījušies. Īpaši sarežģīta bijusi izbraukšana no Rīgas, jo virzienu rādītāji atrodami tikai pašā centrā, bet tālāk tūristam atlika tikai minēt, kādā virzienā doties. Kāds Šveices autotūrists bija stāstījis, ka vispār jau Latvija ir skaista zeme un ceļi tajā labi, taču visu savu daudzo ceļojumu laikā tikai no divām pilsētām viņam neesot izdevies normāli izbraukt – no Rīgas un Sofijas. Tādēļ iecere par jauniem ceļa rādītājiem bija apsveicama. Bija padomāts pat par valsts organizētu auto remontdarbnīcu ierīkošanu pie lielākajiem ceļiem, jo ar esošajām privātajām varētu būt par maz.