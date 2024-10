Tevi pievienoja "WhatsApp" grupai! Brīdina par jaunu telefonkrāpniecības veidu

"Bite Latvija" iesaka, pirmkārt, nepieņemt uzaicinājumus pievienoties "WhatsApp" grupām no nepazīstamiem numuriem, un, otrkārt, nekavējoties pamest grupu, ja esat tai pievienots bez piekrišanas. Treškārt, "WhatsApp" lietotnes uzstādījumos ieteicams iestatīt, ka uzaicinājumus grupām varat saņemt tikai no cilvēkiem savos kontaktos, tādējādi pasargājot sevi no šāda veida krāpnieku aktivitātēm.