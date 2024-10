Valsts 13 pašvaldībās sāk attīstīt īres dzīvokļu projektus

Cēsīs cer, ka pirmie jaunie mājokļi darbiniekiem varētu būt pieejami no 2029.gada. Arī Alūksnē ar gaidāmajiem dzīvokļiem plāno pievilināt jaunos speciālistus vairākās nozarēs. “Pirmkārt, jau tā ir medicīna – Alūksnē ir ļoti laba slimnīca un tur šobrīd ir ļoti svarīga jaunu speciālistu piesaiste. Tāpat arī ir kokapstrādes uzņēmumi, kuri piesaista speciālistus no citiem novadiem, no Rīgas, Jelgavas,” komentē Dzintars Adlers, Alūksnes domes priekšsēdētājs.