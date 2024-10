Finanšu ministrija no nākamā gada rosina celt transporta ekspluatācijas nodokli

Savukārt citādās domās ir opozīcijas politiķis Andris Kulbergs (AS). Viņš uzskata, ka situācija, kurā iedzīvotājiem algas pieaugumu varētu nākties novirzīt citu nodokļu nomaksai, nav pieņemama: “Man jau tas šķiet smieklīgi. Mēs praktiski ar visām citām darbībām nodokļu palielināšanā - akcīze, gāzei, degvielai, kafijai, cukuram un visam pārējam, plus arī automašīnām, mēs vienkārši pretī līdzvērtīgi vai pat vairāk paņemam no cilvēkiem atpakaļ.”

Nodokļi par izmaksātajām algām valsts kase ienāk katru mēnesi, kamēr transporta ekspluatācijas nodokli auto vadītāji parasti iemaksā, veicot tehnisko apskati, tātad - reizi gadā vai retāk.