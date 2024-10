Gide Madara ar sāpēm sirdī vēro, kā tiek iznīcināts vecākais tūrisma objekts Latvijā

Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Ilze Millere norāda, ka ir liela iespēja tikt pieķertam, brūkot alai - pie populāriem objektiem uzstādītas novērošanas kameras, te regulāri patrulē policija. Pagaidām gan nav plānots norobežot alas sienas no tūristiem. Likums aizliedz uzskrāpēt uzrakstus uz sienām, par to var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu: fiziskām personām no 30 līdz 1000 eiro, juridiskām personām - no 280 līdz 2400 eiro.