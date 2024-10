FOTO: pārbaudījums stiprākajiem! Vidzemes zemessargi neapskaužamos laikapstākļos izbrien "Lūša taku"

”Lūša taka bija viens no maniem šī gada mērķiem,sagatavoju sevi mentāli, tomēr no neziņas nav iespējams izvairīties. Pēc uzdevumu veikšanas, guvu apstiprinājumu, ka neziņa un bailes, kas tiek kontrolētas un pārvarētas, mūs attīsta un pilveido. Esmu priecīgs un lepns par sevi, ka es to paveicu! Paldies komandai, kas mudināja turpināt un nepadoties!”, komentē zemessargs Armands.