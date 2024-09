Latvijas Mākslinieku savienības galerijā būs apskatāma Anitas Melderes personālizstāde “Atvērtie faili”

Anita Meldere no 1960.-1967. gadam mācījusies J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā (tag. MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola). No 1967. gada studēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas apakšprogrammas Glezniecības specialitāte). Nodaļu absolvēja 1973. gadā ar teicamu vērtējumu par diplomdarbu “Saulē un vējā”, vadītājs Eduards Kalniņš. Anitai Melderei eksternā ir piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās par darbu “Atmosfēriskums kā mākslinieciskās izteiksmes kvalitāte latviešu glezniecībā 80.-90. gados” (1993, LMA). Anita Meldere no 1974.-2004. gadam bija LMA Sagatavošanas kursu gleznošanas pasniedzēja un no 1995.-2009. gadam krāsu mācības pedagoģe LMA Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnodaļā.