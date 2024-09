VIDEO: "Ja vajag - es iešu uz pārbaudi!" Klementjevs norāda, ka viņa latviešu valodas zināšanas "ir labas"

Jau ziņots, ka 16. septembrī Valsts valodas centrs (VVC) Jauns.lv atklāja, ka vairāki Saeimā ievēlētie “Stabilitātei!” deputāti izvairās no valsts valodas prasmes pārbaudes, kā rezultātā viņiem tiek piespriests naudassods. Sods par nesadarbošanos ar VVC valsts valodas prasmju pārbaudīšanai aizvadītajā gadā piespriests Jefimijam Klementjevam, Viktoram Pučkam, Nataļjai Marčenko-Jodko un Dmitrijam Kovaļenko. Jauns sašutuma vilnis Latvijas medijus satricināja 3. septembrī, kad atklājās, ka Klementjevs pirms dažiem mēnešiem valodas pārbaudi nav nokārtojis, bet Pučka - no tās izvairoties. Viņš jau divas reizes nav atbildējis VVC aicinājumiem pārbaudīt valodas prasmes, un par to saņēmis administratīvu sodu.