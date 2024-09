Sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti uzlabojas, bet mazinājusies šo cilvēku vēlme cīnīties par savām tiesībām, secina tiesībsargs

Aptaujas dalībnieki norāda, ka pasliktinājusies ir ceļu infrastruktūras pieejamība - tā aptaujā vērtējuši 32% respondentu, salīdzinot ar 22% 2020. gadā. Tāpat ir samazinājusies apmierinātība ar lidostas pieejamību - pozitīvi to vērtējuši 11% aptaujāto, kas ir kritums no 19% 2020. gadā. Pēc aptaujāto cilvēku ar invaliditāti domām, uzlabojusies ir sabiedriskā transporta piekļūstamība - no 25% 2020. gadā līdz 32% 2024. gadā, savukārt 38% šī gada aptaujas dalībnieku situāciju novērtējuši kā "bez izmaiņām".