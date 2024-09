"Ir labās un arī sliktās ziņas!” Juriste atklāj jaunumus par senioru, kuram sociālā darbiniece, iespējams, izkrāpa visu

Radinieki apgalvojuši, ka uz īpašumu nepretendējot, kaut gan pēc likuma viņiem ir tādas tiesības. "Ir bijuši arī teksti par to, ka viņi ir gatavi ņemt kungu savā aprūpē. Par to periodu, uzzinot, ka viņam ir tāda situācija, viņi neesot zinājuši, bet to, vai tā informācija ir patiesa vai nav, to es arī nevaru pateikt,” apgalvo juriste.