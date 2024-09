"Viņam ir vienalga, vai meitene ir pilngadīga vai mazgadīga!”Jelgavnieces terorizē vīrietis, kurš par visu varu vēlas iepazīties

Kādai citai jelgavniecei bija izdevies vīrieti iemūžināt. Viņa, lai brīdinātu meitenes uzmanīties, publicējusi attēlu sociālajos tīklos, taču drīz pēc bildes publicēšanas saņēmusi anonīmu zvanu no kādas sievietes, kura aicinājusi attēlu nekavējoties izņemt no interneta. Meitene bildi izņēmusi, taču līdz tam laikam paspējusi saņemt vairākas ziņas no citām sievietēm, kuras saskārušās ar aizdomīgo kungu.