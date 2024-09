Noziedznieks no cietuma celles vadījis narkotiku tīklu Ventspilī

Tāpat izmeklēšanā gūti pierādījumi tam, ka daļu no naudas, ko personas saņēma pretlikumīgo darbību rezultātā, viņi izmantoja, iegādājoties citas narkotiskās un psihotropās vielas, taču lielāko daļu naudas, pārskaitīja no viena un otru un trešo kontu, tādējādi sajaucot kopā ar citiem naudas līdzekļiem. Viena no personām, ventspilnieks jau atrodas ieslodzījuma vietā, izciešot sodu par līdzīgām darbībām Ventspils pilsētā. Vēl divas personas jau iepriekš ir nonākušas policijas redzeslokā, savukārt viens no vīriešiem policijas redzeslokā nebija nonācis.