FOTO: Lielvircavas muiža ieguvusi unikālus Barona fon Klopmana dzimtas priekšmetus

Lielvircavas muižas (Groβ-Würzau) vecā muižas kungu māja celta laika posmā no 1803. līdz 1808. gadam, to būvējis barons Dionisijs fon Klopmans. Klopmanu dzimta šeit valdījusi 400 gadus. 1822. gadā muižu nopērk Dītrihs fon Grothuss un 1829. gadā atdāvina to meitai Adelheidei, kura apprecas ar baronu Vilhelmu fon Hānu. Tā par muižas īpašniekiem kļūst Hānu dzimta, kuras dažādi pārstāvji tur dzīvojuši līdz pat agrārajai reformai.