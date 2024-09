Aptauja: Latvijas iedzīvotāji ziemai paredzētos pārtikas krājumus visbiežāk sasaldē

“Saldēti produkti ir ideāls veids, kā bagātināt savu ikdienas ēdienkarti, īpaši ziemā un pavasarī, kad mazāk uzticamies ārzemju tomātiem un gurķiem. No saldētiem dārzeņiem var pagatavot zupas, sautējumus, wok ēdienus. Dārzeņus, augļus un ogas, ko izmanto saldēšanai, novāc tad, kad tie jau ir nogatavojušies, bet tos, ko pārdod svaigus, – pusgatavus, jo vēl paiet laiks, kamēr tie nokļūst veikalā. Tāpēc saldētu dārzeņu un augļu garša neko daudz neatšķiras no svaigiem un reizēm pat ir labāka. Saldēti dārzeņi, augļi un ogas zaudē dažas uzturvielas, piemēram, C vitamīnu un daļēji B grupas vitamīnus, jo tie nav termiski stabili un saldēšanas laikā izzūd. Toties šķiedrvielas un mikroelementi – kālijs, magnijs, fosfors un dzelzs – saglabājas arī saldētos produktos,” atgādina "Rimi" Gardēde, sertificēta uztura speciāliste Olga Ļubina.